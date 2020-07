Brasileia comemora 110 anos de história no Acre com programação online por conta da pandemia

O município de Brasileia, situada no Alto Acre, comemora nesta sexta-feira (3), 110 anos de história e emancipação econômica e política.

Infelizmente, por conta da pandemia, a população do município não participará das festas que são promovidas anualmente em comemoração. Todas as atividades serão realizadas virtualmente, de acordo com a prefeita Fernanda Hassem.

“O nosso município é formada por um povo aguerrido que enfrenta as batalhas diárias com muita força e vontade de ser feliz. Lamentamos não ter neste ano o nosso desfile cívico, mas em 2021 voltaremos com os nossos festejos”, disse.

Em sua mensagem postada nas redes sociais, Fernanda anunciou inúmeros investimentos para a cidade, como a nova sede dos profissionais de endemia, a pavimentação de ruas e o trabalho de recuperação de ramais.

“Viva esse povo humilde, hospitaleiro e batalhador. Viva Brasileia. 110 anos de histórias, de lutas e conquistas”, continuou.

Os munícipes puderam presenciar um desfile cívico em carro aberto, que passou pela Avenida Manoel Marinho Monte, e o hasteamento da bandeira, transmitido nas redes sociais da prefeitura.

