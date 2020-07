Com ciúmes, homem invade casa de ex-mulher no Acre e esfaqueia atual companheiro

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime

Leandro Lima do Carmo, de 26 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã desta segunda-feira (6), na Travessa Raimundo Sabino, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leandro estava dentro de casa com sua esposa, quando o ex-companheiro da sua atual mulher invadiu a casa e com uma faca desferiu dois golpes na vítima, atingindo o ombro e as costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, em seguida encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas o suspeito não foi preso até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria ciúmes da ex-companheira. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

