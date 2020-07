Homem é sequestrado e levado para ramal onde seria morto por criminosos no Acre

Luiz foi sequestrado enquanto caminhava por uma das ruas do Bairro Caladinho

Luiz de França da Silva e Silva, 38 anos, foi vítima de um sequestro na noite deste domingo (5). Ele foi ferido a golpes de faca e agredido por criminosos no Ramal do Frigorífico, no km 8 da rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, Luiz foi sequestrado enquanto caminhava por uma das ruas do Bairro Caladinho, em Rio Branco, onde reside. Quatro homens em um táxi obrigaram Luiz a entrar no carro o levaram até o ramal, onde a vítima foi esfaqueada diversas vezes nos braços, ombros, costas, peito, abdômen e no rosto.

PUBLICIDADE

Luiz relatou que, após ser ferido, os criminosos ainda o agrediram e, nesse momento, fingiu estar morto. Após perceberem que a vítima não reagia mais, os bandidos largaram Luiz no ramal e fugiram. Minutos depois, Luiz conseguiu se levantar e foi até uma chácara, onde pediu ajuda aos moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada para colher informações do ocorrido e tentar procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso. A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários