Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Atividades em grupo ganharão impulso nesta semana. Faça bons acordos com a equipe e escolha parceiros afinados com seus valores. Novas amizades virtuais trarão também chances para o amor. Talvez você se encante com alguém hoje. Relacionamentos motivadores e conversas carinhosas com amigos compensarão o estresse da rotina da casa e da vida familiar. Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em julho