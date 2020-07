Mais de 100 pacientes com coronavírus receberam alta no Acre nas últimas 24 horas

Total de curados chega a 8,2 mil. Número representa mais de 56% do total de infectados

De sábado (4) para domingo (5), 104 pessoas diagnosticadas coronavírus receberam alta médica no Acre, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com isso, o total de pessoas curadas da covid-19 no Acre saltou de 8.139 para 8.243.

O número compreende tanto pacientes internados em unidades de saúde quanto os que tratavam a doença em casa por apresentarem apenas sintomas leves. Pessoas assintomáticas que tiveram o coronavírus confirmados por meio de exames também constam nesse total.

PUBLICIDADE

Das 14,6 mil pessoas que testaram positivo para doença, 56,3% delas estão curadas. Mais de 390 morreram em quase quatro meses de pandemia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários