Secretária de Fazenda e Diretor do Deracre são exonerados do governo no Acre

As mudanças foram promovidas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

Mais dois nomes importantes do governo Gladson Cameli (Progressistas) foram exonerados na manhã desta terça-feira (7), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

A primeira foi Vanessa Brandão, exonerada a pedido, do cargo de Secretária Adjunta da Receita Estadual, nomeada através do Decreto nº 2.415, de 29 de maio de 2019. A gestora alegou problemas de cunho pessoal.

Interinamente, Cameli nomeou Raimson Ribeiro como Secretário Adjunto do Tesouro Estadual, para responder, cumulativamente, pelo cargo de Secretário de Estado da Fazenda.

Outra mudança bastante significativa, foi a retirada de Roman Fonseca Lemos do Cargo de Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE).

