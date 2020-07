Videomaker acreano é o único do Estado selecionado em edital do Itaú Cultural

Ramon inscreveu o trabalho "Sopro do Futuro", que reflete o caleidoscópio sociocultural do Acre

O fotógrafo e videomaker Ramon Aquim foi o único do Acre selecionado no segmento Audiovisual do edital de emergência “Arte como Respiro”, do Itaú Cultural. Ele divide a lista com outros 199 realizadores de todos os cantos do Brasil.

Aquim participou do concurso com o curta-metragem “O Sopro do Futuro”, dirigido e editado por ele mesmo, tendo como assistente de direção o também fotógrafo acreano Cassiano Marquez.

Com duração de pouco mais de 2 minutos, o trabalho segue uma linha experimental e foi realizado a partir de colagens de diversas filmagens guardadas durante os anos em que o jovem atua como videomaker.

Ramon é conhecido por seus do “extremo Acre” – a vida humana nas periferias urbanas, no interior do estado, nas aldeias indígenas e seringais, além de movimentos artísticos populares e alternativos.

Consequentemente, o vídeo reflete todo esse caleidoscópio sociocultural urbano e florestânico tipicamente acreano. A poesia e a narração do músico Diogo Soares conduzem cena por cena até o silêncio total, que desemboca em imagens da medicina da floresta, da aplicação de rapé, do “sopro do futuro”.

Para ele, é motivo de orgulho representar o estado no segmento audiovisual do edital do Itaú Cultural, ao lado dos parceiros que colaboraram com o projeto.

“O trabalho conta um pouco dessa conexão com a nossa ancestralidade. Da importância de retornar às nossas bases e raízes. Nessa quarentena, cada um está no seu lar, mas existe uma força maior que guia tudo isso. Estamos no Acre, um local histórico, então a gente tem essa ligação indígena, e esse é um tema muito presente nas minhas pesquisas. Esse é o Acre extremo e profundo”, comenta o diretor.

Arte como Respiro

O edital Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emergência veio com a ideia de movimentar a economia criativa durante a pandemia coronavírus. No segmento audiovisual, a proposta é apoiar exercícios poético em vídeo com o tema Descobertas e/ou Redescobertas. O Itaú Cultural poderá exibir os trabalhos selecionados em seus canais virtuais.

