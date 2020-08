Corpo é encontrado carbonizado em terras indígenas no interior do Acre

O caso vai ser investigado pelo Delegado de Polícia Civil de Feijó, no interior do Acre

O corpo, aparentemente de um homem, foi encontrado carbonizado, na tarde desta terça-feira (11), em terras indígenas no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, o corpo foi encontrado por indígenas que estavam indo a um roçado. Após o cadáver ser encontrado, a Polícia Militar foi acionada e a área foi isolada para os trabalhos da perícia, que confirmou que o corpo foi carbonizado e apresentava marcas de disparos de arma de fogo, e ainda estaria com as genitálias arrancadas.

Autoridades do município informaram que o cadáver poderia ser de algum suspeito de entrar em terras indígenas para praticar crimes, tais como, roubos ou transporte de drogas. Segundo os policiais da região, muitos caciques entregam os criminosos e, às vezes, matam os bandidos dependendo dos crimes praticados contra a etnia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, recolheram o cadáver e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos, e testes de DNA para poder obter a identificação e, a partir daí, procurar possíveis autores do crime.

O caso vai ser investigado pelo Delegado de Polícia Civil de Feijó.

