Goleiro Bruno inicia aquecimento no campo sintético; a bola rola daqui a pouco ao vivo no ContilNet

O goleiro Bruno Fernandes iniciou agora pouco o aquecimento no campo sintético do Estádio Arena Acreana. O treinador de goleiro do Rio Branco, Walter, faz um trabalho técnico de velocidade com o arqueiro. Bruno mostra muita tranquilidade e segurança.

Antes o ex-goleiro do Flamengo fechou a porta de sala antidoping para uma equipe do SBT. Outros jogadores do Rio Branco também participam do aquecimento com o preparador Jader.

