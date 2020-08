Renata Vasconcellos ignora protocolo da Anvisa ao usar máscara de proteção

“Gente como a gente”, Renata Vasconcellos usou o Instagram nessa quarta-feira (26) para revelar um procedimento que tem ignorado ao sair de casa para apresentar o Jornal Nacional.

“E quem tem tempo para passar essas máscaras? Vai amassadinha mesmo…”, escreveu ela, na legenda da foto em que aparece com o acessório.

PUBLICIDADE

Os seguidores da jornalista concordaram com a colocação e nem questionaram. “O importante é a proteção, né?”, destacou uma internauta. “Deviam normalizar para a gente não passar as roupas também, né Renata?”, sugeriu outra.

Vale destacar que passar a máscara de pano com ferro quente é orientada oficialmente pela Anvisa para aumentar a eficácia contra a Covid-19. A recomendação está descrita no manual Orientações Gerais – Máscaras faciais de uso não profissional, disponível no site da agência.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários