Sexteto é preso após transformar casa de idoso em ‘boca de fumo’ na capital

Seis homens foram presos, na noite desta terça-feira (11), na Rua Aquarela, no bairro Conquista, em Rio Branco. Eles são acusados de tomar a residência de um idoso e transformar o local em uma “boca de fumo”.

Segundo informações da polícia, a Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando recebeu a denúncia. O denunciante informou que um traficante tornou a casa em um ponto de venda de entorpecentes que varias pessoas circulavam pelo local.

PUBLICIDADE

De posse das informações, os militares foram até a casa e conseguiram prender os seis homens. Dentro da casa, os PMs ainda encontraram o idoso que quase não consegue andar e estava sendo sustentado pelos traficantes que compravam marmitas para alimentar o ancião.

No local, foram encontrados ainda 14 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 5 barrinha de maconha e R$ 1 mil em espécie, oriundos do tráfico de drogas. Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários