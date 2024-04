Idoso é encontrado em estado de decomposição dentro da própria casa em Rio Branco

Um idoso de 65 anos, identificado como José Napiame de Souza, foi encontrado morto no final da tarde e início da noite desta sexta feira (26), no quarto da própria residência, localizado na rua Romã, no bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Informações preliminares dão conta de que o idoso foi visto pela última vez na segunda-feira (22).

A filha da vítima, identificada como Leidimara Silva Souza, informou que seu pai morava sozinho e trabalhava como pescador.

A vizinha do senhor José, identificada como, Taiana, informou a equipe de reportagem do ContilNet que sentiu a falta da presença do vizinho. Na tarde desta sexta-feira (26), ela resolveu verificar se estava tudo bem e ao colocar o rosto na janela, foi possível visualizar o idoso morto em estado de decomposição, em cima da cama. Imediatamente, a Polícia Militar foi informada, comparecendo ao local e realizando o isolamento da área.

Parentes e amigos do senhor José relataram que ele era uma pessoa muito querida na comunidade e muito trabalhador, e ficaram bastante abalados com a triste notícia, pois o pescador morreu de uma forma muito silenciosa.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego estiveram no local, conversaram com familiares e amigos, e aguardaram o resultado pericial para elaboração do relatório de achado de cadáver.

O Instituto Médico Legal foi informado sobre o acontecido, uma equipe de peritos compareceu no local e realizou todos os procedimentos periciais, em seguida recolheu o corpo de José para o IML, que passará por todos os procedimentos cadavéricos, informando o real motivo da morte do pescador, sendo posteriormente liberado para ser velado pela família.