Suspense erótico, comédia, ficção científica e mais para este fim de semana!

A CRUZADA DE PERNAS MAIS FAMOSA DO CINEMA

Thriller erótico? Temos! Se você nunca viu “Instinto Selvagem”, pode correr que o filme é a pedida certa para quem adora investigações policiais, tramas de manipulação – e uma pitada (ou mão cheia) de erotismo. Em São Francisco, um detetive se vê envolvido com uma escritora que pode ou não ter usado o próprio livro como álibi. O final desse filme é um prato cheio pra debater sobre quem é o verdadeiro culpado, nunca mais a gente olha pra picador de gelo da mesma forma, kkkkkkkk

Disponível na Netflix

CRÍTICA SOCIAL E COMÉDIA

Misturando observações afiadas sobre família, raça, identidade e crescimento, a série “Black-ish” segue como uma das comédias mais interessantes dos últimos anos. Nada escapa do cotidiano dessa família, e a cada episódio são construídas situações que podem render debates muito interessantes. Pra quem gosta de sitcom, essa é uma boa pedida – as 5 temporadas já estão prontinhas pra você maratonar.

Disponível no Amazon Prime Video.

TERRITÓRIO LOVECRAFT

A HBO Brasil disponibilizou no YouTube, na íntegra, o primeiro episódio da sua nova série, “Lovecraft Country”. Usando uma ressignificação do nome Lovecraft (escritor que cunhou a mitologia de Cthulhu na cultura pop e sempre é lembrado como um dos mestres do horror e fantasia, mas que, infelizmente, foi um homem extremamente racista e xenófobo), a trama acompanha um homem afro-americano nos EUA da década de 50 lutando contra ameaças interdimensionais, e contra a pior das ameaças: o racismo. Crítica social afiada com um toque de sci-fi e fantasia.

A INDÚSTRIA DA CURA

Vale tudo em busca de saúde? Na nova série documental, assuntos como óleos essenciais, jejum e tratamentos com veneno (!) são esmiuçados para chegar em questionamentos espinhosos sobre a indústria moderna do bem-estar. Não se deixe enganar, aproveitadores existem em vários formatos e tamanhos – incluindo em quem oferece saúde e prolongamento vital.

Disponível na Netflix.

