VÍDEO: mãe pede ajuda após ter casa incendiada e perder roupas e móveis em Rio Branco

Miriam Costa, de 47 anos, fez um apelo nas redes sociais nesta terça-feira (23), após um incêndio acontecer em sua residência. Pelas imagens compartilhadas pela mãe, é possível ver a casa totalmente destruída.

Em relato na publicação, a filha de Costa fala do sentimento de ver seus pertences todos queimados e a impossibilidade de conseguir reconstruir sem ajuda financeira. Segundo ela, um curto circuito aconteceu quando ela e a filha de 19 anos estavam fora de casa.

“Todos nós sabemos que podemos passar por várias situações difíceis na vida, ninguém espera isso, mas infelizmente acontece quando a gente menos espera. Minha mãe e minhas irmãs perderam todas as roupas, ficando apenas com a do próprio corpo, perderam cama, guarda roupa, televisão, roupas de cama entre outras coisas. Gostaria de pedir ajuda para quem puder ajudar com roupas, materiais de construção e o que tocar em seu coração”, escreveu.

A família busca ajuda através das redes sociais para conseguir recuperar o prejuízo. Telhas, utensílios de casa, alimentos e roupas são bem-vindas. Para transferir dinheiro via pix, segue a chave: (68) 99977-7883, no nome de Érika Araújo (Filha).

Veja as imagens: