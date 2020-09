Aline Rios, atriz pornô, morre após ser esfaqueada na Baixada Fluminense

Luane Honório de Souza Rios, atriz de filmes pornô mais conhecida como Aline Rios, morreu após três meses de internação em um hospital em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A atriz de 28 anos estava hospitalizada desde maio depois de ser esfaqueada na casa que dividia com uma amiga, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Ela foi levada ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes com perfurações na região cervical. De acordo com a Secretaria de Saúde de Duque de Caixas, a vítima apresentava “sugestiva perfuração de via aérea” e foi internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da unidade, mas morreu em 1º de setembro.

Segundo informações do portal UOL, a amiga que dividia o apartamento é a suspeita do crime. Responsável pelas investigações, o delegado José de Moraes Ferreira apontou que a suspeita seria dependente química e que já foi identificada.

“Estamos pedindo a prisão dela. A autora, inclusive, já foi ouvida pela polícia em uma outra ocorrência quando acabou levada para a delegacia por envolvimento em uma briga. Trata-se de uma dependente química”, explicou o delegado.

O corpo foi enterrado no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e a suspeita não foi presa por ausência de flagrante.

Carreira

Aline era atriz de filmes pornográficos desde 2016, quando participou do reality show Casa das Brasileirinhas. Ela foi a vencedora da categoria de revelação hétero no prêmio Sexy Hot pela participação no filme Pornô Fantasy 2 no mesmo ano.

