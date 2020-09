Apresentadora Angélica quebra tabu e volta a defender uso do vibrador: “É vida”

Apresentadora revelou que se surpreendeu com a repercussão de sua fala em entrevista a Sabrina Sato: “As pessoas se espantam com isso ainda”

Prestes a voltar à televisão após dois anos de hiato, Angélica afirmou, em entrevista ao O Globo, que é preciso normalizar o uso de vibradores. A apresentadora revelou que se surpreendeu com a repercussão de sua fala em entrevista a Sabrina Sato, quando disse que ‘vibrador é vida’. “As pessoas se espantam com isso ainda”, comentou.

“Depois tiveram memes, ‘nossa, coitada, poxa, o Luciano, hein?’. Uma coisa que você fala: ‘Gente, precisamos falar mais desses assuntos, para libertar as pessoas de umas amarras. Vibrador é vida’”, prosseguiu a estrela, que comandará um programa na Rede Globo a partir do próximo mês.

Ela acrescentou, ainda, que continuou mantendo a rotina amorosa com o marido mesmo durante a pandemia de coronavírus. “Ele saía para trabalhar às 8h, eu só o via no almoço e depois às 18h. Eu ficava na função com as crianças. E a gente tinha um espaço para namorar à noite, para conversar sobre o dia. Solidificou ainda mais”, disse, sobre o relacionamento. [Fotos: Reprodução/Instagram]

