Após inúmeras polêmicas, Luisa Sonza assume romance com Vitão nas redes sociais

A cantora Luisa Sonza enfim assumiu o relacionamento com o também cantor Vitão. Em imagens compartilhadas na rede social da artista, o casal aparece trocando carinho em diferentes momentos.

Apesar de não haver nenhum tipo de legenda, os fãs aprovaram a novidade. “Eu: Só acredito vendo // eu vendo: não acredito”, brincou uma seguidora.

Embora fossem apontados como casal há algum tempo, Luisa e Vitão nunca chegaram a confirmar o relacionamento. Por diversas vezes, inclusive, eles chegaram a dizer que se tratava apenas de uma parceria musical.

Ao saber da novidade o humorista Whindersson Nunes, ex-marido de Luisa, brincou com a situação. “Será se tem sofrência no albo do Matue”, escreveu ele.