Após vitória fora de casa, Galvez chega ao AC nesta terça

O Galvez não terá muito tempo para treinar após a vitória por 2 a 0 sobre o Independente-PA, em Tucuruí, no interior do Pará, no último domingo (27), pela segunda rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, para encarar o Vilhenense-RO, nesta quarta-feira (30), pela terceira rodada, em casa.

Os atletas e comissão técnica deixaram Tucuruí na manhã desta segunda-feira, dormem em Brasília e embarcam para o Acre na manhã desta terça-feira (29).

PUBLICIDADE

A delegação do Imperador deve desembarcar em Rio Branco, capital acreana, no fim da manhã.

Com a falta de tempo livre para realizar treinamentos, o técnico Zé Marco diz que estão sendo realizadas atividades nos hotéis para ajudar na recuperação do condicionamento físico dos jogadores.

– A gente tem feito trabalho (de recuperação) nos hotéis. Chegaremos na terça pela manhã e à tarde já reuniremos no CT pra trocar ideias e organizar algumas situações que ainda erramos (contra o Independente-PA) – afirma.

O treinador ressalta que a vitória conquistada fora de casa foi para “lavar a alma” após a estreia desastrosa diante do Fast-AM, em casa, quando o time acreano foi goleado por 5 a 1.

E lembra que na ocasião o Galvez estava com 10 atletas sem condições de entrar em campo.

– Óbvio que o 5 a 1 foi muito, foi vergonhoso, todos nós passamos a semana com vergonha por causa do resultado, mas quem trabalha na imprensa, seja ela falada, escrita, tem que analisar o contexto da coisa. Estava sem 10 opções, é quase um time inteiro. As pessoas esquecem de levar isso em consideração. Mas, enfim, é um resultado pra lavar a alma, pra dar a volta por cima e que nos dá confiança pra sequência da competição, que é o principal objetivo, seguir vencendo pra gente somar pontos e mais na frente encaminhar nossa classificação – diz.

Zé Marco admite que o Galvez sentiu o desgaste físico, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Galo Elétrico e explica o que precisou fazer para tentar segurar o ímpeto dos donos da casa e ser eficiente.

– Sente, por isso a gente mudou a estratégia pro segundo tempo. No primeiro tempo, sempre que nós tivemos a oportunidade tentamos pressionar lá em cima, não conseguimos o tempo todo, mas tentamos. No segundo tempo, com o placar a nosso favor e com o desgaste de alguns atletas já no vestiário – exemplo o Lucas Bala, estava há algum tempo sem jogar e sentiu muito o desgaste, vomitou n o intervalo e até após o jogo, no hotel em Tucuruí e outros jogadores que estão sem ritmo de jogo -, baixamos as linhas, por não ter força pra agredir lá em cima, procuramos nos posicionar bem e esperar o momento certo de definir o jogo e foi o que aconteceu – detalhou.

“Penso que todas as equipes que vierem jogar aqui vão ter essa dificuldade. É um calor extremamente desgastante, gramado muito pesado, enfim, situações de viagem demoradas. São situações que todas as equipes vão viver. Graças a Deus, que nós conseguimos o principal objetivo que era somar os três pontos.”

Com a vitória, o Galvez saiu da última posição e fechou a segunda rodada na quinta colocação, na cola do G-4.

Nenhuma das equipes do grupo venceu dois jogos seguidos e Zé Marco acredita que o roteiro de equilíbrio na chave deve seguir até o fim da fase de classificação.

– Pelo que se desenha nessas duas primeiras rodadas, a gente acredita que será bem disputada até as últimas rodadas. O importante é estarmos evoluindo, somando pontos, precisamos vencer os jogos em casa e buscar pontos fora. Nós temos 12 pontos pra disputar entre os times do Acre e acredito que esses pontos lá na frente possam fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma se desenha uma disputa árdua até as últimas rodadas – conclui.

O Galvez volta a campo nesta quarta-feira (30), para enfrentar o Vilhenense-RO. A partida será na Arena Acreana, em Rio Branco, às 21h (de Brasília).

(Foto de capa: G1)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários