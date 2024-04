“No teu colo sempre e pra sempre”, diz filho de Anderson Leonardo

Os integrantes do grupo Molejo estão muito abalados com a notícia da morte de Anderson Leonardo, mas um deles em especial está causando mais preocupação.

Fontes dessa colunista que vos escreve revelaram que Andrezinho, que era amigo do vocalista desde a infância, não está bem.

Acontece que, segundo amigos, ele não esboçou qualquer sofrimento com a perda do parceiro de grupo e está estático: não consegue chorar e botar para fora sua tristeza. Andrezinho também não se manifestou sobre o falecimento nas redes sociais.

Andrezinho ficou eternizado nas músicas do Molejo ao interagir com Anderson Leonardo na música Salada Mista. Quem não lembra do diálogo entre os dois? “Andrezinho, sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto?”, pergunta o cantor, recebendo como resposta um “é claro que não”. E finaliza: “Aquela brincadeira de beijar”.

Vale lembrar que Andrezinho e Anderson Leonardo se desentenderam e ficaram sem se falar por quase 10 anos. Somente em 2017 os dois fizeram as pazes e o Molejo teve os fundadores do grupo juntos novamente.

Na ocasião, o retorno do parceiro foi confirmada pelo próprio vocalista, no fim de 2016, em entrevista à TV Estadão: “Vou falar para todos vocês, com exclusividade, que o Andrezinho deve estar com a gente no ano que vem. Acabamos de trocar algumas mensagens por celular. Ele disse que não aguenta mais ficar longe da família, que somos nós, no caso”, brincou.

A treta entre os dois amigos, que causou o término da parceria, começou em 2008. Na ocasião, Andrézinho se aborreceu com Anderson Leonardo porque o cantor se atrasou para uma apresentação que aconteceria no Rio de Janeiro.

A confirmação da morte

Morreu, nesta sexta-feira (26/4), o cantor Anderson Leonardo, aos 51 anos. O vocalista do grupo Molejo estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022.

A notícia foi confirmada por esta colunista com a assessoria do artista. Nos últimos meses, o artista deu entrada várias vezes no hospital por conta de complicações da doença. Em uma das passagens pela unidade de saúde, ele foi diagnosticado com embolia pulmonar.

O quadro de Anderson Leonardo se agravou, na quinta-feira (25/4) e ele voltou para a UTI. O estado de saúde dele era considerado gravíssimo. O músico chegou apresentar melhora, mas foi sedado logo em seguida. Ultimamente, ele também estava tratando de uma insuficiência renal.

Anderson Leonardo era casado com Paula Cardoso e deixou quatro filhos. A assessoria do grupo Molejo divulgou uma nota oficial nas redes sociais, no fim de março, após a última internação dele.

“A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo (24/3) em estado grave. Pedimos a todos fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor”, pediu a nota.

Quem era Anderson Leonardo

Anderson foi diagnosticado com o tumor, próximo a região da virilha, em 2022. Após o tratamento, a doença entrou em remissão, voltando em 2023. Na mesma ocasião, o famoso ficou internado por conta de uma embolia pulmonar.

Recentemente, o artista voltou a ser internado numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Nesta manhã ele entrou em coma, ficando em estado gravíssimo.

O Molejo ganhou destaque em 1994, ao lançar o primeiro disco. Ao todo, reuniram 13 álbuns, que contam com hits populares como Caçamba, Brincadeira de Criança, Paparico e Dança da Vassoura.

Na vida pessoal, Anderson se assumiu bissexual depois de ser acusado por MC Maylon de estupro, fato negado por ele. Depois, admitiu a relação com o rapaz, que durou quase um ano.

Anderson Leonardo deixa quatro filhos, Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice, e uma neta, Andressa, filha Leozinho.