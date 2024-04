Famosos lamentam morte de Anderson Leonardo, cantor do Molejo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Anderson Leonardo, do Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada no Instagram. A morte do cantor foi lamentada nas redes sociais por famosos.

Nos comentários da publicação que anuncia a morte de Anderson, alguns famosos se manifestaram. Cantores como Compadre Washington e Waguinho comentaram comentaram com emojis de tristeza. O apresentador Gerado Luís escreveu. “Ele lutou até o fim e bravamente . Acabou o sofrimento. Que Deus o receba do lado de lá da vida que continua.” O ator Thiago Martins também comentou na publicação. “Ah, não.” Carla Perez foi outra que lamentou. “Que o nosso querido amigo e amado Anderson descanse em paz. Nunca esqueceremos da própria alegria em forma de gente. Que o Senhor console todos os familiares, amigos e fãs.” Dudu Nobre fez uma publicação em seu perfil.