Murilo Couto deixa SBT e sai do The Noite com Danilo Gentili

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Principal parceiro de Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT, o humorista Murilo Couto deixou a emissora e a atração do fim de noite na última quinta-feira (25). Ele foi homenageado em um programa especial.

A saída não foi por brigas ou mágoas. Couto queria se dedicar mais ao seu projeto na internet, que conta com mais de 2 milhões de seguidores, e ao seu atual espetáculo de stand-up, que é um sucesso de público. “Estou chorando até agora”, limitou-se a dizer Couto sobre a saída. O humorista recebeu uma homenagem no programa da última quinta (25), onde relembrou grandes momentos ao longo de dez anos no SBT. Murilo Couto trabalhava com Danilo Gentili desde 2011, quando foi contratado pela Band para realizar o talk-show Agora é Tarde, primeira atração de entrevistas de Gentili na TV. “Hoje só quero dizer obrigado. Danilo, tu é um amigo de verdade. O que tu fez por mim não existe. Eu te amo cara”, escreveu ele no Instagram. O SBT não confirma um substituto por enquanto. Antes do trabalho com Gentili, Murilo Couto trabalhou como ator na Globo, onde fez “Malhação ID” em 2010. A despedida de Murilo Couto marcou bons índices de audiência e elevou os números do The Noite. Na média geral, da 00h33 à 01h43, o The Noite” marcou 3,5 pontos com 4,4 pontos de pico na Grande São Paulo e garantiu a segunda colocação isolada. A Globo marcou 7 e a Record apenas 1 ponto. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.