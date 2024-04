Sincerão, Adriano Imperador fala sobre ménage com Belo e Gracyanne

Adriano Imperador está pistola com os rumores de que teria feito um ménage, o famoso sexo a três, com Belo e Gracyanne Barbosa. O ex-jogador do Flamengo foi apontado pelo jornalista Bruno Di Simone, do Geral do Povo, na Rede TV!, como a terceira pessoa na aventura com o casal. “Nem sei o que é ménage”, disse.

“Mais uma polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho o maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne”, esclareceu.

Imperador ainda destacou que não iria se manifestar, mas mudou de ideia: “Eu ia deixar quieto. Mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve. Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui”.

E Didico, como é apelidado, garantiu que não vai deixar barato essa “mentira” e prometeu entrar com uma ação contra o comunicador. “Pode ter certeza de que vai ser processado. Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida”, reforçou.

Adriano Imperador encerrou o desabafo lembrando que não fez ménage com Belo e Gracyanne:

“Sempre, quando menos espero, inventam essas coisas sobre mim. Meus fãs, isso é tudo mentira. Nunca fiz esse tal de ménage aí. Essa é a grande verdade. Sou homem, todo mundo sabe disso”, finalizou.

A polêmica surgiu nessa quinta-feira (26/4), depois de Di Simone afirmar que os três tiveram relações íntimas. “Eu vou falar, eles faziam ménage. Belo e Gracyanne faziam ménage e aí rolou uma com Adriano Imperador”, comentou durante o programa de Geraldo Luís.