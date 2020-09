Cameli diz que não aceitará interferência política “de candidato A ou B” nas eleições

Afirmação foi feita durante conversa com o juiz eleitoral Giordane Dourado

O governador Gladson Cameli (sem partido) se reuniu nesta terça-feira (15) com o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Giordane Dourado, para discutir algumas questões referentes às eleições 2020. Ele afirmou que não aceitará as chamadas “interferências externas”

“Não vou aceitar nenhum tipo de interferência interna mas eleições deste ano, nem de candidato A ou B. Vamos fazer um processo democrático”, declarou.

Cameli garantiu ao juiz eleitoral que “colocará a estrutura do Estado à disposição da justiça eleitoral, para contribuir no que for preciso para que a condução das eleições seja a mais democrática possível”, assegurou.

