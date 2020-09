Com goleiro Bruno em campo, Estrelão termina o primeiro tempo em vantagem

Os gols do RBFC foram marcados por Vandinho e Cassiano

O Rio Branco Futebol Clube (RBFC) terminou o primeiro tempo das semifinais vencendo o time de Plácido de Castro por 2 a 1. A partida foi realizada no Estádio Arena Acreana na noite desta quarta-feira (9).

Os gols do Estrelão foram marcados por Vandinho e Cassiano. O goleiro Bruno Fernandes está em campo por conta de uma liminar da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que é válida por 30 dias.

PUBLICIDADE

Quem vencer o confronto vai enfrentar o time campeão da partida entre Galvez e Náuas, que começa às 19h.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários