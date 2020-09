Convenção nesta terça oficializa Eduardo Ribeiro como vice de Socorro Neri

Após o adiamento no último sábado (12), a executiva municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) realiza nesta terça-feira (15), a convenção partidária que vai oficializar a Eduardo Ribeiro como candidato a vice-prefeito na chapa que tem a prefeita Socorro Neri (PSB) concorrendo à reeleição.

De acordo com o presidente do partido, Jefferson Barroso, devido a pandemia, o público será limitado e será permita apenas a presença dos pré-candidatos a vereadores, pré-candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, a pré-candidata à prefeita, Socorro Neri, e os membros da executiva municipal do PDT e PSB.

O evento cumprirá todas normas de segurança e prevenção da Covid 19, previstas pela OMS.

