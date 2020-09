Covid-19: AC é o pior estado em transparência, mas Rio Branco é uma das melhores capitais

O Ranking de Transparência no Combate à Covid-19, realizado pela organização não governamental Transparência Internacional e publicado nesta quarta-feira (2), apontou o Acre como o estado menos transparente do Brasil.

Enquanto o Estado ficou na posição “ruim”, com 38 pontos, Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rondônia conseguiram marcar a nota máxima em transparência nacional – 100 pontos.

PUBLICIDADE

Veja o ranking dos estados:

Estado Pontuação Avaliação Alagoas 100 pts ótimo Ceará 100 pts ótimo Espírito Santo 100 pts ótimo Rondônia 100 pts ótimo Amapá 99 pts ótimo Mato Grosso do Sul 99 pts ótimo Tocantins 98 pts ótimo Distrito Federal 97 pts ótimo Minas Gerais 96 pts ótimo Rio Grande do Sul 96 pts ótimo Pernambuco 95 pts ótimo Maranhão 91 pts ótimo Paraná 89 pts ótimo Goiás 88 pts ótimo Amazonas 87 pts ótimo Bahia 87 pts ótimo Mato Grosso 85 pts ótimo São Paulo 82 pts ótimo Paraíba 80 pts ótimo Rio Grande do Norte 80 pts ótimo Pará 72 pts bom Roraima 71 pts bom Santa Catarina 68 pts bom Sergipe 66 pts bom Rio de Janeiro 61 pts bom Piauí 49 pts regular Acre 38 pts ruim

Programas de estímulo econômico, doações recebidas e medidas de proteção social são critérios usados para elaborar a lista, além da facilidade em achar dados e informações sobre as medidas tomadas por administradores públicos.

O levantamento mostra que a avaliação das administrações públicas estaduais e municipais é, em média, “boa” ou “ótima”.

Ao contrário do primeiro ranking, quando o assunto é capitais do Brasil com maior transparência, Rio Branco aparece em 6º lugar, na categoria “ótimo”, com 98 pontos, empatando com Porto Velho e perdendo apenas para Goiânia, João Pessoa, Macapá e Vitória.

Veja o ranking das cidades:

Capital: Pontuação Avaliação Goiânia 99 pts ótimo João Pessoa 99 pts ótimo Macapá 99 pts ótimo Vitória 99 pts ótimo Porto Velho 98 pts ótimo Rio Branco 98 pts ótimo Manaus 97 pts ótimo Palmas 97 pts ótimo Fortaleza 96 pts ótimo Boa Vista 95 pts ótimo Campo Grande 94 pts ótimo Porto Alegre 94 pts ótimo Belo Horizonte 93 pts ótimo São Paulo 92 pts ótimo Florianópolis 89 pts ótimo Recife 86 pts ótimo Natal 85 pts ótimo Salvador 84 pts ótimo Curitiba 83 pts ótimo Belém 78 pts bom Cuiabá 73 pts bom Rio de Janeiro 69 pts bom Teresina 56 pts regular São Luís 52 pts regular Aracaju 51 pts regular Maceió 51 pts regular

“O estudo revela ainda que um dos critérios essenciais para formulação do ranking é a possibilidade dos dados estarem disponíveis para a leitura por “robôs” – programas criados para extração massiva de dados que ficam disponíveis abertamente em portais de informação pública. A avaliação também contabiliza o esforço do governo em criar canais para escutar a sociedade sobre as ações em relação à pandemia do novo coronavírus”, diz o estudo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários