Eleição: Rio Branco tem quase 32 candidatos por vaga na Câmara dos Vereadores

Mais de 530 pessoas disputam as 17 cadeiras no parlamento municipal da capital acreana

Um candidato a vereador por Rio Branco vai precisar derrotar nas urnas outros 31 para conseguir uma das 17 cadeiras na câmara. Ao todo, 536 pessoas disputam as vagas no parlamento municipal no pleito deste ano.

A capital acreana é a cidade com o maior número de pleiteantes nas Eleições proporcionais. Para a prefeitura, sete nomes brigam pelo comando do município.

A campanha teve início neste domingo (27) em todos os 22 municípios do Acre e já movimenta as ruas e as redes sociais.

As Eleições acontecem no dia 15 de novembro. O segundo turno está marcado para o dia 29.

