Gretchen se casa pela 18ª vez; veja o que terá na cerimônia para 100 convidados

Está aí uma inspiração para nunca desistir do amor: Gretchen. A cantora subirá ao altar pela 18ª vez e descreve o frio na barriga como de quem vai fazer tudo como uma novidade. A cerimônia com o saxofonista Esdras Souza será nesta quarta-feira, dia 30, às 16h30, em Belém do Pará.

A festa será em um charmoso espaço náutico a beira do Rio Guamá e Gretchen chegará em um barco “popopo”, típico da região amazônica. A cerimônia foi planejada para 100 convidados, que receberão máscaras para participarem da cerimônia. O governo paraense autoriza eventos de até 150 pessoas.

PUBLICIDADE

Aliás, toda a decoração e o cardápio seguirão a linha com produtos locais. O bolo de casamento, por exemplo, será repleto de castanha do Pará. Também estarão no menu: pastel de aviú, bolo piracui, bolinho de maniçoba, arroz paraense, casquinha de caranguejo, pirarucu de casaca, moqueca de filhote e chutney de manga. As bebidas serão cerveja e drinks, como cachaça de jambu e Moscow mule, o preferido de Gretchen.

A artista não deu detalhes do vestido de noiva, mas já se sabe que como uma boa Rainha, usará uma coroa de joias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários