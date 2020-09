Louro José nega que esteja com Covid-19, fala de “alarme falso” e relata pânico

Louro José utilizou um espaço do Encontro, da Globo, desta segunda-feira (28), para tranquilizar os fãs. O papagaio apareceu ao lado de Ana Maria Braga e esclareceu que está tudo bem com ele, após as notícias de que Tom Veiga estaria com Covid-19.

“Foi alarme falso. Está tudo bem. Eu fiz um exame e deu positivo, mas não deu tempo nem de fazer o outro. As pessoas já estavam falando. Aí eu fiz outros dois, que deram negativo”, declarou o mascote da apresentadora do Mais Você. PUBLICIDADE Louro José, então, admitiu que ficou receoso na hora de fazer todos os exames: “Quando você percebe que pode estar contaminado, é brabo, é tristeza, dá um pânico. Muito ruim, coisa horrorosa”. Ana Maria Braga também disse que o seu companheiro de programa fez o teste PCR, que busca identificar o material genético do vírus no corpo humano e colhe substâncias da garganta e do nariz do paciente. “Ele fez o teste PCR e o resultado deu negativo. Mas foi um susto para todos nós. E também fica o alerta: não pode se descuidar. A gente está muito feliz, Lourinho”, declarou a comunicadora.

