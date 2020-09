O que você precisa saber sobre as provas do concurso EsPCEx 2020

O Exército aplicará as provas do concurso EsPCEx nos dias 26 e 27 de setembro

Concurso EsPCEx: provas em dois dias no turno da tarde

Como acontece todo ano, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército aplicará as provas escritas (objetiva e discursiva) em dois dias.

Todas elas ocorrem em vários estados pelo território nacional.

Com caráter eliminatório e classificatório, os exames ocorrerão no turno da tarde, com abertura dos portões às 12h30.

Uma hora depois ocorrerá o fechamento e as provas serão aplicadas de 13h30 às 18h.

Com cobrança de várias disciplinas, as provas do concurso EsPCEx serão divididas em:

Sábado: Português (20), Física (12) e Química (12), além da redação.

Domingo: Matemática: (20), Geografia (12), História (12) e Inglês (12).

No primeiro dia serão cobradas 44 questões e no segundo dia 56, totalizando 100 perguntas mais a redação.

O cartão de confirmação está disponível no site da EsPCEx desde o dia 15 de setembro e pode ser consultado apenas pelo candidato, no ambiente individual.

Exército comunica que uso de máscaras é obrigatório

Mesmo antes de ser divulgado o cartão de confirmação, o Exército Brasileiro já havia divulgado que o uso de máscaras será obrigatório durante toda a prova para todos os candidatos.

Em documento divulgado no Diário Oficial da União , o Exército orienta os candidatos que essa é mais uma medida elaborada como forma de enfrentamento de emergência para combater a pandemia do novo Coronavírus.

“O candidato deverá utilizar máscara de proteção facial em tecido, descartável ou reutilizável, mantendo a boca e o nariz cobertos”, consta na publicação do DOU.

No portal oficial do concurso, a EsPCEx divulgou um manual informativo para os candidatos dando mais informações para a realização das prova sob condições de segurança para o combate à Covid-19.

Foi avisado que a aplicação das provas:

“será feita sob rígidos protocolos de segurança sanitária, definidos pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Defesa e pelo Exército Brasileiro. Os candidatos, copartícipes na tarefa de combate à COVID-19, precisam atentar para o cumprimento das regras impostas para resguardar a sua saúde, a dos demais candidatos e a das equipes de apoio. Os locais de prova foram adequados para atender às normas de sanitização, cujo cumprimento depende também da obediência e da conscientização dos candidatos.”

Exército recomenda que candidato vá desacompanhado

A principal recomendação do Exército, além do uso de máscara, é para que o candidato vá desacompanhado para a realização das provas.

Isso porque não será permitida a presença de pessoas fora do concurso.

Isso mesmo, a instituição não permitirá que ocorram aglomerações nas imediações dos locais de provas, nem no interior das instalações.

A EsPCEx ainda comunica que a distância sinalizada e orientada durante todo o evento deve ser respeitada por todos.

E, para agilizar a entrada e evitar uma possível aglomeração, o Exército pede que o candidato já tenha em mãos o documento de identificação e o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), de preferência impresso.

Outras medidas são:

Na entrada/no interior de cada local de exame, haverá Postos de Triagem e Identificação, onde será (ão) disponibilizado(s) álcool em gel (70%) e/ou borrifador de álcool líquido (70%) para higienização das mãos e de objetos;

Haverá, também, equipamentos para a aferição de temperatura corporal;

Em todas as salas/todos os ambientes de prova, serão disponibilizados recipiente com álcool em gel e borrifador de álcool líquido para desinfecção de alimentos, objetos pessoais e demais materiais;

As salas/os ambientes de prova terão as mesas e as cadeiras desinfectadas, conforme o protocolo de Desinfecção/Descontaminação do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), e estarão organizadas de forma a assegurar a distância mínima de 1,5 metro entre os candidatos;

As portas e as janelas das salas de prova estarão abertas durante toda a atividade, possibilitando a ventilação e a circulação do ar nos ambientes.

Quais são os materiais permitidos e proibidos?

Como é de conhecimento de todos, alguns materiais são permitidos e outros são proibidos na realização de um concurso público.

Como isso pode variar de acordo com o edital, confira o que pode e o que não pode na prova da EsPCEx:

Materiais permitidos

Lápis (apenas para rascunho), borracha, régua, canetas esferográficas de corpo transparente de tinta preta ou azul e máscara facial para substituição durante a realização da prova.

O material não poderá conter qualquer tipo de inscrição, exceto as de caracterização (marca, fabricante, modelo) e as de graduações (régua).

Permite-se ao candidato conduzir até o local de prova, depois de verificadas pelos membros da CAF, bebidas não alcoólicas e alimentos para consumo, desde que acondicionados em saco plástico totalmente transparente.

Entrar nos locais de provas portando armas, gorros, chapéus, bonés, viseiras ou similares, lenços de cabelo, cachecóis, echarpes, bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, aparelhos radiotransmissores, receptores de mensagens, gravadores, tablets, relógios digitais multifuncionais, relógios inteligentes ou outros instrumentos sobre os quais sejam levantadas dúvidas quanto à possibilidade de recebimento, transmissão ou armazenamento de informações de qualquer natureza.

Além disso, durante toda a prova não será permitido:

O empréstimo de material de qualquer pessoa para candidato ou entre candidatos;

A comunicação entre candidatos

Concurso EsPCEx: quais são as próximas etapas?

Os aprovados nas provas escritas serão convocados para os eventos complementares, como é conhecida a segunda etapa do concurso EsPCEx.

Eles são compostos por fases classificatórias e eliminatórias, sendo:

inspeção de saúde;

exame de aptidão física; e

avaliação psicológica.

Na parte física, os concorrentes terão: corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

Resumo concurso EsPCEx 2020

Órgão: Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

Cargo: oficial de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico

Vagas: 440, sendo 400 para homens e 40 para mulheres

Vagas: 440, sendo 400 para homens e 40 para mulheres Requisitos: nível médio, de 17 a 22 anos, até o dia 31 de dezembro e altura de 1m55 (mulheres) ou 1m65 (homens)

Remuneração: R$1.044 no início do curso de formação, R$1.066 do segundo ao quinto ano do curso e R$6.993 quando aspirante a oficial

(Foto de capa: Folha Dirigida)

