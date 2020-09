Polícia Civil prende principal suspeito pela morte da jovem Roaseane Cavalcante

Operação realizada no bairro Tancredo Neves recuperou objetos da vítima que haviam sumido

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram neste sábado (26) dois mandatos de busca e apreensão contra o principal suspeito pelo assassinato de Roseane Martins Cavalcante, de 26 anos, que ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. A operação realizada no bairro Tancredo Neves ainda recuperou objetos da vítima que haviam sumido.

As primeiras investigações começaram na Travessa JK, no bairro Eldorado, onde o corpo da jovem foi encontrado dentro de uma cisterna. Os elementos coletados foram capazes de demonstrar a cronologia dos fatos e a autoria do crime. O acusado está à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado. [Fotos: Ascom/PCAC]

