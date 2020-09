Resgatando o vermelho abandonado por Marcus, PT oficializa Zen como candidato a Prefeitura da Capital

Em convenção partidária realizada na noite deste domingo (13), o nome do deputado Daniel Zen foi oficializado como o candidato a prefeito de Rio Branco, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O evento iniciou às 19 horas e contou com a presença das principais lideranças do partido, dentre eles, o ex-prefeito Marcus Alexandre, o ex- deputado federal Sibá Machado e o ex-senador Jorge Viana.

Zen disse que após a derrota esmagadora na última eleição, o partido passou por uma autocrítica, tanto dos erros, quanto também dos acertos e afirma que a sigla está unida para enfrentar os desafios da campanha, mesmo sem estar no comando de uma administração pública, seja municipal ou estadual.

“Fizemos uma análise dos erros e acertos e decidir fazer uma campanha com alegria, conversando com as pessoas. Não tenho dúvidas que vamos chegar no segundo turno”, declarou.

Zen explicou que a relação de escolha do partido que sairia o vice para as eleições, foi programática. “Seguimos uma aliança nacional”, disse ao se referir ao nome de Cláudio Ezequiel.

Jorge Viana destacou que essa eleição vai fazer com que o PT resgate as raízes. “Em 90 eu disputei a prefeitura não tinha nem um deputado estadual, hoje, vamos novamente sem estrutura para a eleição, mas estamos confiantes”, argumentou.

