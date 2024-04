Palpite Orlando Magic x Cleveland Cavaliers – NBA – 25/04/2024

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers abrem a rodada do jogo 3 da primeira fase dos playoffs. Com os Cavaliers liderando por duas vitórias, resta ao Orlando Magic fazer valer o jogo em casa para tentar diminuir o prejuízo. A noite de disputa será nesta quinta-feira (25/4), a partir das 20h (de a), no Kia Center, em Orlando. Aqui, listamos as melhores dicas de apostas para esse duelo e as melhores cotações direto das plataformas da Betano e da 1xBet.

Palpite: quem vai vencer Orlando Magic x Cleveland Cavaliers?

Este terceiro confronto da disputa Orlando Magic x Cleveland Cavaliers será bastante acirrado, uma vez que os Cavaliers conseguiram abrir 2 a 0 na série. Jogando esse e o próximo jogo em casa, a franquia de Orlando tenta diminuir primeiro para depois tentar o empate, mas sabe da dificuldade de enfrentar a equipe de Cleveland.

Os Cavs, por outro lado, não devem recuar mesmo fora de casa, buscando aumentar ainda mais a vantagem e, quem sabe, varrer os adversários.

Nosso palpite para a terceira partida de Orlando Magic x Cleveland Cavaliers é a vitória dos Cavaliers, que abririam 3 a 0 na série.

Nossos palpites adicionais para Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Veja abaixo alguns mercados diferentes para você apostar em Cavaliers x Magic:

Cleveland Cavaliers para vencer e mais de 199,5 pontos no total

4.0 na Betano

Handicap – Cleveland Cavaliers – 2

2.30 na 1xBet

As odds que apresentamos são sempre as cotações que encontramos nas plataformas durante a redação do palpite. Portanto, permaneça de olho antes de efetuar suas apostas para saber se as odds ainda cabem dentro da sua estratégia ou palpite.

Fase atual do Orlando Magic

Após perder as duas primeiras partidas fora de casa, só resta ao Orlando Magic aproveitar a vantagem da própria torcida para tentar diminuir a vantagem dos Cavaliers. E, então, tentar partida em busca do empate no jogo 4. Mesmo não jogando mal, o Magic não vem conseguindo ser incisivo na pontuação.

Na derrota no jogo 2, a equipe teve como destaque mais uma vez o jovem Paolo Banchero, que anotou 21 pontos no duelo.

Boletim de lesões NBA – Orlando Magic

Sem lesões atualizadas.

Momento recente do Cleveland Cavaliers

Com uma vantagem muito boa em busca das semifinais do Leste, o Cleveland Cavaliers encara pela primeira vez fora de casa o Magic nestes playoffs. Os Cavs sabem que não têm o favoritismo em Orlando, mas uma vitória da equipe poderia abrir uma vantagem muito boa rumo a classificação.

Na vitória por 96 a 86 pelo jogo 2, o destaque da equipe foi Donovan Mitchell mais uma vez, anotando 23 pontos na partida. Jarrett Allen também merece destaque pelo duplo-duplo de 16 pontos e 20 rebotes.

Boletim de lesões NBA – Cleveland Cavaliers

Dean Wade lesionou o joelho e não jogará o terceiro jogo da série.

Quando e onde assistir o jogo Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers farão o terceiro jogo da série nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, a partir das 20h (de Brasília). O palco será o Kia Center, em Orlando, no estado da Flórida.

