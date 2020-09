Uma nova visão das tempestades de Júpiter

Esta última imagem de Júpiter, obtida pelo telescópio espacial Hubble da NASA em 25 de agosto de 2020, foi capturada quando o planeta estava a 406 milhões de milhas da Terra. A visão nítida do Hubble está dando aos pesquisadores um relatório meteorológico atualizado sobre a turbulenta atmosfera do planeta monstro, incluindo uma nova e notável tempestade se formando, e um primo da famosa região da Grande Mancha Vermelha se preparando para mudar de cor – de novo. PUBLICIDADE

Um detalhe único e emocionante do instantâneo do Hubble aparece nas latitudes médio-norte como uma tempestade brilhante, branca e estendida, viajando ao redor do planeta a 350 milhas por hora (560 quilômetros por hora). Esta única pluma entrou em erupção em 18 de agosto de 2020 – e observadores terrestres descobriram mais duas que apareceram mais tarde na mesma latitude.

Embora seja comum que as tempestades surjam nesta região a cada seis anos ou mais, muitas vezes com várias tempestades de uma vez, o momento das observações do Hubble é perfeito para mostrar a estrutura na sequência da perturbação, durante os estágios iniciais de sua evolução . Atrás da pluma estão pequenas características arredondadas com cores complexas “vermelho, branco e azul” na imagem de luz ultravioleta, visível e quase infravermelha do Hubble. Essas características discretas normalmente se dissipam em Júpiter, deixando para trás apenas mudanças nas cores das nuvens e na velocidade do vento, mas uma tempestade semelhante em Saturno levou a um vórtice de longa duração. As diferenças nas consequências das tempestades de Júpiter e Saturno podem estar relacionadas à abundância de água contrastante em suas atmosferas, uma vez que o vapor d’água pode governar a enorme quantidade de energia armazenada que pode ser liberada por essas erupções.

O Hubble mostra que a Grande Mancha Vermelha, rolando no sentido anti-horário no hemisfério sul do planeta, está avançando nas nuvens à frente, formando uma cascata de fitas brancas e bege. A Grande Mancha Vermelha é atualmente uma cor vermelha excepcionalmente rica, com seu núcleo e faixa externa aparecendo em um vermelho mais profundo.

Os pesquisadores dizem que a Grande Mancha Vermelha agora mede cerca de 9.800 milhas de diâmetro, grande o suficiente para engolir a Terra. A super tempestade ainda está encolhendo, conforme observado em observações telescópicas que datam de 1930, mas a razão para seu tamanho encolhendo é um mistério completo.



Outro recurso que os pesquisadores estão percebendo que mudou é o Oval BA, apelidado pelos astrônomos de Mancha Vermelha Jr., que aparece logo abaixo da Grande Mancha Vermelha nesta imagem. Nos últimos anos, Red Spot Jr. tem desbotado em sua cor original de branco depois de aparecer vermelho em 2006. No entanto, agora o núcleo desta tempestade parece estar escurecendo ligeiramente. Isso pode indicar que o Red Spot Jr. está voltando para uma cor mais parecida com a de seu primo.

A imagem de Hubble mostra que Júpiter está limpando suas nuvens brancas de maior altitude, especialmente ao longo do equador do planeta, onde uma névoa de hidrocarbonetos alaranjada envolve-o. A lua gelada Europa, que se acredita conter ingredientes potenciais para a vida, é visível à esquerda do gigante gasoso. Esta imagem do Hubble faz parte dos mapas anuais de todo o planeta obtidos como parte do programa Outer Planets Atmospheres Legacy, ou OPAL.

O programa fornece visualizações globais anuais do Hubble dos planetas externos para procurar mudanças em suas tempestades, ventos e nuvens. O Telescópio Espacial Hubble é um projeto de cooperação internacional entre a NASA e a ESA (Agência Espacial Europeia). O Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, gerencia o telescópio. O Space Telescope Science Institute (STScI) em Baltimore conduz as operações científicas do Hubble. O STScI é operado para a NASA pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia em Washington, D.C.