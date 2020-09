Wesley Safadão e Bruno & Marrone: veja lives deste sábado

Para abrir o dia, Neguinho da Beija-Flor se apresenta às 13h em seu canal do YouTube. Já às 19h, o cantor Chico César canta seu repertório no Festival A Vida no Centro 2020. O show acontece no YouTube.

PUBLICIDADE

Às 20h, a cantora Maria Rita se apresenta no evento beneficente anual do Instituto Adus. Para comprar o ingresso do show, que contará também com palestre de Leandro Karnal, basta gerar um ticket de acesso pelo Sympla.

Para terminar o dia, Wesley Safadão apresenta mais uma live com show, desta vez em parceria com Bruno & Marrone. Os cantores prometem alegrar o público em uma transmissão, no YouTube, animada e cheia de sucessos.