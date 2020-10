Após retornar voos, Gol cobra R$ 1700 em trecho de Cruzeiro do Sul a Rio Branco

“Fiquei impactado como ela voltou com sede de exploração dos consumidores", diz cruzeirense

Depois de muito tempo com os voos suspensos para Cruzeiro do Sul, a companhia aérea Gol já começou a decepcionar os clientes cruzeirenses.

O trecho Cruzeiro do Sul/Rio Branco, apenas ida, está custando R$ 1700 para a data de amanhã, quarta-feira, 21.

PUBLICIDADE

“Fiquei impactado como ela voltou com sede de exploração dos consumidores. Onde já se viu, uma passagem apenas de ida; saindo de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. Uma vergonha, um roubo que precisa ser freado urgente”, escreveu um internauta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários