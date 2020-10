Atlético-AC não terá mudanças para encarar Rio Branco-AC; técnico espera clássico “aberto”

O Atlético-AC encerrou a preparação para o clássico contra o Rio Branco-AC, pela terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, na manhã desta quarta-feira (30), com um treino leve na Arena Acreana, na capital do Acre.

O técnico Everton Goiano não faz mistério e diz que a equipe titular deve ser a mesma que iniciou no empate contra o Bragantino-PA, na segunda rodada. Segundo ele, a ideia é dar conjunto à equipe.

– A gente quer evitar mexer o mínimo possível para dar conjunto, mesmo porque a gente ainda não tem muitas opções. Deve ser a mesma formação (da partida contra o Bragantino) – afirma.

O Atlético-AC ainda não venceu na competição, está em sétimo com dois pontos, e tem no clássico a oportunidade de voltar ao G-4, caso conquiste a primeira vitória.

Pela frente, terá um rival que está em terceiro, ainda não perdeu e quer manter-se entre os quatro primeiros. Para Everton Goiano, a tendência é de que seja uma partida aberta.

– Acho que vai ser um jogo aberto, com os dois times buscando o caminho do gol. Os dois times precisam do resultado. A gente precisa da vitória, dos três pontos. Os mesmos três pontos que é contra o Rio Branco é contra outra equipe, então a gente tem que buscar os três pontos. Não é porque é contra o Rio Branco. Em todos os jogos a gente tem que brigar pela vitória – afirma.

O Atlético-AC enfrenta o Rio Branco-AC nesta quinta-feira (1), na Arena Acreana, a partir das 22h (de Brasília).

