Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20) os candidatos à Prefeitura de Rio Branco têm variadas agendas de campanha eleitoral. Dentre as atividades estão entrevistas, bandeiraços, reuniões, encontro pet e caminhadas.

Apenas a assessoria do candidato Jarbas Soster (Avante) não enviou agenda do candidato.

O candidato Daniel Zen (PT) inicia o dia na Cooperacre, logo após segue em agendas na loja Gazin e participa de entrevista no Facebook do site ContilNet. Zen segue a tarde em caminhada no bairro Nova Esperança e finaliza o dia em agendas no Calafate e Panorama.

Minoru Kinpara (PSDB) inicia o dia com reunião com apoiadores; reunião no bairro Conjunto Esperança; reunião com lideranças; reunião no bairro Nova Esperança e finaliza reunião com a liga de vôlei. Na AABB.

O candidato Roberto Duarte (MDB), terá em sua agenda gravação de programa eleitoral; visitas em empresas, reunião com empresários; caminhada no comércio da Estação Experimental; reunião de alinhamento e planejamento de campanha, Caminhada no comércio do Calafate, com candidato a vereador no bairro Laélia Alcântara e encerra com reunião com os candidatos a vereador nos bairros Apolônio Sales, Bahia Nova, Tancredo Neves e Rui Lino.

A atual prefeita Socorro Neri (PSB) inicia a agenda com reunião no Arasuper Mix, reunião com representante da Unisol, encontra com mulheres 40 e encerra com entrevista para o DCE da Ufac.

Tião Bocalom (Progressistas) realizará reunião com empresários; caminhada no bairro Plácido de Castro; entrevista com a vice-prefeita Marfisa Galvão na TV Gazeta; bandeiraço no Terminal Urbano; reunião com empresários, com liderança no Ramal Bom Jesus.

Jamyl Asfury (PSC) inicia com visita em empresa; Entrevista para TV e caminhada na baixada; reunião sobre a causa animal e finaliza o dia com uma reunião no bairro Oscar Passos.

