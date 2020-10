De janeiro a outubro, Acre arrecadou mais de R$ 28 bilhões em impostos 

O Impostômetro da Associação Comercial atingiu a marca de R$ 28 bilhões de reais em arrecadação de impostos somente neste ano de 2020, no Acre. O montante atinge taxas, impostos, contribuições e multas pagas pelos acreanos.

Os dados são referentes ao período entre 01/01/2020 e 23/10/2020, ou seja, de janeiro a outubro.

Boa parte do montante, corresponde ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em seguida vem o INSS e Imposto de Renda. O total arrecadado no estado chega a 0,16% em relação ao arrecadado em todo o país.

Somente a cidade de Rio Branco arrecadou nos 10 meses do ano mais de R$ 18 milhões em tributos.

A nível estadual, os valores são apurados com base nos dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, as Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas do Estado e a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Já nas arrecadações municipais, as informações de arrecadação são obtidas por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, dos Tribunais de Contas dos Estados e também dos municípios que divulgam esses números em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

