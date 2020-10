Eduardo Costa sobre Victoria Villarim, de A Fazenda: “Foi bom para as pessoas conhecerem”

Apesar de dizer que não assiste ao programa A Fazenda 12, Eduardo Costa tem visto marcações em suas redes sociais que mostram o desempenho de sua ex-noiva Victoria Villarim no reality. A peoa não está sendo bem vista aqui fora.

“Não estou falando mal dela, não quero polêmica em minha vida com relação a nada. Não assisto A Fazenda, mas acabaram me marcando nisso. Mas foi até bom para as pessoas conhecerem. Eu fui muito crucificado. Muitas pessoas me conhecem e sabem que eu jamais seria machista com nenhuma mulher. Isso é bom para as pessoas saberem que nem tudo é o que parece ser”, disse Eduardo, em entrevista à coluna.

Nas redes sociais, o cantor também fez questão de responder aos seguidores:

“Não comento mais sobre essa moça. Fui crucificado demais por causa dela. Graças a Deus, a maioria das pessoas me conhece e sabe exatamente quem eu sou, mas teve uma minoria que me julgou e, até hoje, ainda me julga. Mas, enfim, Deus não dorme, e pau que dá em Chico, dá em Francisco. O bom cabrito não berra. O mal do urubu é achar que o boi está morto. Está aí para todo mundo ver”, escreveu Eduardo Costa, em resposta a um fã no Instagram.

Victoria está sendo muito criticada nas redes sociais, após ter se juntado a Mirella, Biel e Luiza Ambiel. O grupo executa um plano para desestabilizar Raissa.

Na noite dessa sexta-feira (23/10) e na manhã deste sábado (24), o termo “ex do eduardo costa” estava em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. [Capa: Reprodução/Instagram]

