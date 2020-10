Falcão “bombado” impressiona em foto

O fotógrafo indiano Srinivas registrou uma pose inusitada de um falcão durante uma visita ao Lago Osmansagar, em Hyderabad, Índia. Usando uma câmera com lentes superpotentes, Srinivas observou um falcão por alguns minutos e então captou a imagem que mostra a ave “incorporando” o incrível Hulk, da Marvel.

O falcão parece exibir seu corpo musculoso para impressionar ou intimidar alguém. Srinivas, que também trabalha como chefe de cozinha e palestrante, visita regularmente a área e já conseguiu registrar diversas espécies de animais silvestres circulando pela região do lago.

PUBLICIDADE

“Tenho observado os falcões peregrinos desde o mês passado”, afirmou ele em entrevista ao site Story Trender. “Diariamente o via caçando periquitos e pombos”, acrescentou. O fotógrafo ainda disse que essa foi sua imagem favorita dentre todas as que havia capturado. “Minha foto favorita é aquela em que o falcão se parece com Hulk”, contou.

Srinivas ainda acrescentou que ter conseguido visualizar e ainda registrar a imagem do falcão foi algo fantástico e memorável.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários