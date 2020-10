Foto do dia: galáxia espiral com um buraco negro supermassivo

A imagem acima mostra claramente a estrutura característica das galáxias espirais – neste caso, com braços espirais girando no sentido anti-horário

O telescópio espacial Hubble da NASA / ESA continua a se deliciar com imagens magníficas do Universo. A Imagem da semana de hoje apresenta uma fotografia fascinante de NGC 1365.

A estrutura nomeada é uma galáxia espiral barrada localizada a cerca de 60 milhões de anos-luz de distância na constelação de Fornax.

No centro de NGC 1365 está um buraco negro supermassivo. Essas formações podem ter uma massa de 105 a 1011 massas solares. Além disso, várias supernovas são observadas na galáxia.

A imagem acima mostra claramente a estrutura característica das galáxias espirais – neste caso, com braços espirais girando no sentido anti-horário. As zonas de azul claro brilhante são áreas que contêm um grande número de estrelas jovens.

