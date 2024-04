Funcionários da Contax denunciam “práticas abusivas” da empresa e organizam paralisação

A empresa de call centers, Contax, iniciou mais um capítulo em sua conturbada história em solo acreano. Desta vez, funcionários fazem uma denúncia após a empresa realizar descontos em salários dos funcionários sem que isso fosse acordado.

A situação começa ainda no ano de 2022, quando declarou falência, fazendo com que os valores pagos em férias e décimos terceiros fossem restituídos à empresa, já em 2024. De acordo com funcionários, que preferem não se identificar, a fim de não sofrerem retaliações, algumas pessoas precisam devolver mais de R$5mil.

A ação da empresa consiste em realizar 10% de desconto do salário dos funcionários, a fim de “pagar” os valores que, segundo ela, devem ser restituídos.

Segundo reclamações, a Contax não teria contatado os funcionários acerca dos valores a serem devolvidos. Além disso, o montante foi parcelado em diversas prestações, acarretando em juros para os colaboradores. Outro apontamento feito é que a empresa não estaria praticando o salário mínimo estipulado pelo governo federal para o ano de 2024.

De acordo com as queixas dos trabalhadores, o sindicato estaria tomando ações lentamente acerca do assunto, o que dificulta as movimentações feitas. Os funcionários tentaram realizar o início de uma greve na manhã desta terça-feira (30), mas devido à solicitação do sindicato, o prazo para o posicionamento foi estendido até o dia 7 de maio.