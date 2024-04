Assembleia Legislativa de Rondônia forma comissão para concurso público

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) instituiu na última segunda-feira (29) a comissão preparatória do II Concurso Público da Casa de Leis. A informação foi divulgada no Diário Oficial nº. 76, por meio do ato nº. 6/2024 da Secretaria Geral.

A comissão terá o prazo de vigência de 60 dias para formular o projeto básico e acompanhar todas as demais fases do certame até a sua homologação.

Confira abaixo os membros:

– Rodrigo da Silva Roma (advogado) – presidente;

– Diego Ramos Silva (analista legislativo) – vice-presidente;

– Henry Whitmann Gilber Dias Mira (analista legislativo) – membro;

– Evandro da Silva Bento (analista legislativo) – membro;

– Hayme Vilhena Pinto de Lima (analista legislativo) – membra;

– Ana Beatriz Maximo Fontenele Aragão (analista legislativo) – secretária;

– Sabrina Evelyn Cruz Oliveira (analista legislativo) – suplente;

– Pablo Henrique Schumacher de Sousa (analista legislativo) – suplente.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB), o trabalho está sendo desempenhado com o intuito de renovar e ampliar o quadro de servidores da Casa de Leis. “O concurso público é fundamental para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população. Todos os trâmites estão sendo processados para que possamos fortalecer o quadro de servidores da Assembleia”, destacou o presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB).

Com a previsão de mais de 300 vagas para cargos de níveis médio e superior, a Alero deve divulgar em breve mais informações sobre o processo seletivo, como: datas e demais detalhes relevantes para os interessados.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO