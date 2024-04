Empresário do Acre destaca tendências na principal Feira Óptica da América Latina; VÍDEO

A Expo Óptica, em sua edição comemorativa de 20 anos, reafirmou seu status como o principal evento do setor óptico na América Latina. Realizado em São Paulo, o evento atraiu a atenção de profissionais e empresários, incluindo Wendell Barbosa, da Ótica Novo Estilo.

Com mais de 120 expositores, a feira ofereceu um ambiente dinâmico para os líderes da indústria apresentarem as últimas novidades, inovações e tendências aos participantes. A presença de Barbosa na Expo Óptica não passou despercebida, especialmente pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, que acompanhou de perto os acontecimentos do evento.

Em uma entrevista exclusiva, Barbosa compartilhou os principais destaques da feira, destacando as inovações mais impressionantes e as tendências que moldarão o futuro do setor óptico. Sua participação na Expo Óptica reflete o compromisso da Ótica Novo Estilo com a excelência e a inovação, enquanto contribui para impulsionar o avanço da indústria óptica como um todo.

Confira a entrevista completa para obter insights valiosos sobre o panorama atual e futuro da óptica: