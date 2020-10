Gladson anuncia pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial

Nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (20), o governador Gladson Cameli anunciou o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial.

A boa notícia veio durante agenda que ocorreu na segunda-feira (19) onde o gestor conheceu a nova diretoria do Sindicato dos Policiais Penais do Acre e do Sindicato dos Servidores Administrativos do Iapen.

PUBLICIDADE

“Aproveitei a oportunidade para anunciar o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial, o Pavap”, declarou.

O governo irá pagar o recurso em outubro e novembro deste ano, os prêmios de valorização aos profissionais da educação e da segurança pública. Aos profissionais de segurança, será efetuado o pagamento de R$ 1.800,00.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários