Luiza Ambiel, 6ª eliminada de ‘A Fazenda’, discute com Fabíola Gadelha e Sabrina Sato

Ex-peoa não gostou dos questionamentos das duas apresentadoras da Record durante as gravações de 'Hora do Faro'

A atriz Luiza Ambiel arrumou confusão com Fabíola Gadelha e Sabrina Sato nesta sexta-feira (23), durante as gravações do programa ‘Hora do Faro’, na Record TV.

A ex-banheira do Gugu não gostou muito dos questionamentos sobre a sua atuação dentro do reality show.

O apresentador das redes sociais de ‘A Fazenda 12’, Victor Sarro, fez um vídeo bem-humorado chamando Fabíola de barraqueira por ter discutido com Luiza. E ela retrucou:

“Eu estou aqui representado o povo brasileiro”.

https://twitter.com/OliveiraFabia_/status/1319722409608515584/

Luiza Ambiel armou barraco com Fabíola e interrompeu Sabrina Sato de maneira áspera por diversas vezes. [Capa: Reprodução/A Fazenda/Record TV]

