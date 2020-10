Novo documento de Rose Miriam acirra disputa por herança de Gugu

Rose Miriam se mudou para os Estados Unidos com os filhos em julho de 2015. No ano seguinte, Gugu entrou com o pedido de greencard, visto permanente de imigração, para ela e os filhos, alegando a doação da quantia de 500 mil dólares para ela, quando então teria redigido o documento.

A declaração, em inglês, passou por uma tradução juramentada a pedido da defesa de Rose Miriam e é considerado pela defesa dela como o “Santo Graal” das provas que rolam na Justiça sobre o caso. Nele, Gugu afirmava que Rose era sua “companheira de muitos anos e mãe dos três filhos”, perante o governo dos Estados Unidos, sob pena de perjúrio.

“Fanfarronices”

Os advogados da família de Gugu, que representam os filhos e sobrinhos do apresentado, afirmam que as novas provas não passam de “fanfarronices para induzir ao erro a opinião pública.”

No atual testamento, Gugu deixa 75% do patrimônio para os filhos e o restante para os sobrinhos. Rose Miriam não é citada no texto. A família de Gugu afirmou que um documento, assinado por ela em 2011, diz que a relação entre ela e o apresentador era apenas para a criação dos filhos.

A defesa de Rose afirma ainda que deve pedir a anulação do testamento e a reserva de bens, para que parte da herança não seja gasta até que a ação na Justiça chegue ao fim. Ressalta ainda que Rose Miriam prometeu doará todo o valor para os filhos e ficará apenas com uma parte substancial para o próprio sustento.