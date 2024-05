Na ocasião do término, a moça garantiu que precisava se cuidar primeiro, antes de se dedicar a Dado. “Tenho muito carinho por tudo que vivi, mas, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho. Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora”, ponderou em conversa com o Fantástico.

No entanto, segundo portal Em Off, Wanessa nunca chegou a terminar, de fato, com o amado. Apesar dos dois terem se afastado publicamente, devido a orientações da família e assessoria da artista, o casal ainda estaria vivíssimo.

O afastamento de Wanessa e Dado teria sido uma estratégia já que ela saiu com a imagem bastante arranhada do reality show. A intenção era tentar aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do programa.