Whindersson Nunes e Felipe Neto trocam acusações na web

SÃO PAULO, SP (FOLHARESS) – Em meio a campanhas de ajuda à população do Rio Grande do Sul, Whindersson Nunes e Felipe Neto, influenciadores engajados nas arrecadações, trocaram farpas nas redes sociais nesta sexta-feira (10).

Os dois discordam da atuação do governo federal no enfrentamento da catástrofe e resgataram gafes do passado alheio.

As acusações começaram na última quinta-feira (9), quando Whindersson debochou da comemoração da primeira-dama Janja após o resgate do cavalo Caramelo no X (ex-Twitter). O humorista também comentou uma postagem de Pedro Roussef elogiando a atuação do presidente Lula com a legenda “Vai pegar gelo, babão”.